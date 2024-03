Homem suspeito de arrancar metade do lábio de ex-mulher é preso

Um homem de 19 anos foi detido pela Polícia Civil nesta quinta-feira (28) sob a acusação de agredir sua ex-companheira: o rapaz arrancou de metade do lábio dela durante o ataque.

O crime ocorreu em General Salgado, interior de São Paulo, em 4 de março. Conforme reportado pela TV Tem, o pedido de prisão preventiva contra o agressor foi aceito pela Justiça, levando à localização da família do suspeito.

Embora o pai tenha se comprometido a entregá-lo à polícia, os agentes o detiveram em sua residência antes disso. A Polícia Civil informou que o jovem enfrentará uma audiência de custódia na sexta-feira (29) e será transferido para a prisão de Penápolis, também no interior paulista. O jovem invadiu a residência de sua ex-companheira, de 28 anos, desferindo socos e mordidas contra ela.

O relacionamento entre a vítima e o suspeito durou um ano e meio. Segundo relato da mulher, na noite anterior ao ataque, ela estava em uma festa e recebeu múltiplas ligações do suspeito. Durante a madrugada, ele invadiu sua casa e a agrediu. Uma das mordidas resultou na remoção de metade do lábio da vítima. Ela buscou tratamento médico na Santa Casa da cidade e foi encaminhada ao Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde passou por cirurgia para reconstruir o lábio e recebeu alta em 5 de março.

Devido ao procedimento cirúrgico, a vítima ficou com uma cicatriz de 15 centímetros na parte inferior e nas laterais da boca. Este não foi o primeiro incidente de violência doméstica envolvendo a mulher. Em novembro do ano anterior, ela havia solicitado uma medida protetiva após ser agredida pelo mesmo homem com golpes na cabeça.