Bombeiros e PM salvam criança que caiu em buraco em Fernandópolis

Os heróis da Polícia Militar e do Corpo do Bombeiros salvaram ontem (16) uma criança de 3 anos que caiu em um buraco de uma construção, em Fernandópolis. O pequeno morador do bairro Jardim Universitário brincava, quando caiu em uma perfuração no solo de aproximadamente 3 metros de profundidade, em uma construção ao lado de sua casa.

O buraco no terreno faz parte da estrutura do alicerce de um imóvel em construção e estava desprotegido. Quando chegaram ao local as equipes lideram com a situação emergencial para a retirada da vítima, pois a criança chorava e estava desesperada.

Felizmente, as equipes conseguiram passar uma corda em torno do corpo e puxar a criança. Apesar do susto, o menino não sofreu ferimento. Os familiares agradeceram imensamente a atuação efetiva de todos os bombeiros e policiais que participaram do salvamento.