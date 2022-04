Prefeito Jorge Seba recebe novas viaturas para Polícia Militar em evento do Governo de SP

Votuporanga foi contemplada com três veículos que reforçarão o policiamento preventivo e ostensivo na cidade

O prefeito Jorge Seba participou de evento do Governo do Estado de São Paulo realizado nesta sexta-feira (1/4), em São José do Rio Preto, que marcou a entrega de viaturas da Polícia Militar para municípios paulistas. Na ocasião, Seba estava acompanhado do vice-prefeito, Cabo Valter. Votuporanga foi contemplada com três veículos que reforçarão o policiamento preventivo e ostensivo na cidade.

A conquista das viaturas foi intermediada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari. O evento foi conduzido pelo governador Rodrigo Garcia e contou com a presença de diversas autoridades regionais e estadual.

“Esta iniciativa do Governo do Estado contribui e muito para os municípios no reforço da segurança pública”, disse o prefeito.

Mais viaturas

No início deste ano, Votuporanga já havia sido contemplada com outras quatro viaturas, sendo duas para patrulhamento rural e duas para Força Tática. Na ocasião, a conquista dos veículos também foi intermediada pelo deputado Carlão Pignatari.