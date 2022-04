Após cometer o crime, o ex-vereador foi encontrado morto na varanda da casa onde morava

De acordo com a Polícia Militar, Antônio Alves, de 68 anos, conhecido como Nenê do Ônibus, atirou e matou a ex-companheira, de 42 anos, em um bar no Jardim das Flores. Ela foi encontrada atrás de um balcão com marcas de tiros.

Em buscas pela região, os policiais encontraram o corpo do vereador caído na varanda da casa onde morava. Ele estava com marca de tiro e uma arma ao lado do corpo.

O crime aconteceu por volta de 1h30 deste sábado. A Polícia Militar foi acionada e encontrou a mulher já sem vida atrás do balcão de um bar, localizado na região do cemitério da cidade. Conforme a PM, a vítima foi morta por disparos de arma de fogo, sem precisar em que regiões do corpo ela foi atingida.

O local do crime estava vazio e foi preservado para a chegada da perícia técnica de Araçatuba, que colheu dados para a investigação do feminicídio.

Enquanto atendiam à ocorrência, os policiais militares receberam uma denúncia anônima de que o autor do homicídio poderia ser o ex-marido.

Em diligência na casa dele, os policiais o encontraram sem vida, sentado na varanda, com uma arma do lado, um revólver calibre 38, que possivelmente foi usado no crime.

Os corpos do casal foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba, para realização de exame necroscópico, e posterior liberação para velório e sepultamento.

Por enquanto, a informação é de que os corpos serão velados no Velório Municipal de General Salgado, mas não há previsão de horário, assim como do sepultamento.

Motorista e político