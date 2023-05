Mulher é indiciada por matar recém-nascida sufocada durante amamentação

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Caso ocorreu no dia 3 de janeiro deste ano, em Birigui/SP, mas a polícia concluiu o inquérito e indiciou a mulher por homicídio culposo nesta segunda-feira (8)

A Polícia Civil indiciou por homicídio culposo a mãe de uma bebê de 23 dias que morreu sufocada enquanto era amamentada. O caso ocorreu no dia 3 de janeiro deste ano, no bairro Residencial Portal da Pérola II, em Birigui/SP, mas a polícia concluiu o inquérito na segunda-feira (8.mai).

Segundo o delegado responsável pelo caso, Ícaro Oliveira Borges, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), o laudo necroscópico concluiu que a mulher dormiu na cama enquanto amamentava a filha recém-nascida e caiu sobre a criança.

Ainda conforme o delegado, na madrugada de 3 de janeiro, o pai se assustou ao ver que a mulher estava deitada de barriga para baixo e que tinha sangue no colchão e nas roupas de cama.

Em seguida, o casal foi até a Santa Casa de Birigui, onde foi constatado que a recém-nascida estava com sangue no rosto e com o corpo roxo. A bebê não resistiu. Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada e os pais foram liberados.

“Tudo aponta que a mãe, ao amamentar a menina, dormiu de forma negligente, isto é, não se preocupou em relação ao término da amamentação, nem em colocar a criança para arrotar, sequer afastou a criança de forma a garantir-lhe segurança física, pois a conjuntura óssea é frágil e criança de poucos dias não consegue se defender”, informou.

O inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), que pediu que o delegado analise se houve o crime de maus-tratos. Dessa forma, foi solicitada perícia, feita pelo médico legista, no corpo da bebê.

Quando o laudo for emitido, o MP-SP vai decidir se oferece a denúncia à Justiça. A mulher vai responder em liberdade.

*Com informações do g1