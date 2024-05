Ação será realizada nos dias 20 e 27 de maio, respectivamente, no câmpus Centro e na Cidade Universitária

Pelo 9° ano, a Unifev apoiará, nos dias 20 e 27 de maio, a campanha para cadastramento de possíveis doares de medula óssea: Seja um herói. A ação é uma iniciativa de Cláudio José dos Santos Azevedo, em parceria com o Hemocentro de Fernandópolis.

Os interessados em se inscrever no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome) devem comparecer no auditório do câmpus Centro, no dia 20 ou no auditório da Cidade Universitária no dia 27. As atividades serão coordenadas pelo Núcleo de Responsabilidade Social da Instituição, em parceria com o curso de Enfermagem.

De acordo com a responsável pelo Núcleo, Profa. Ma Vanessa Zeitune, é de suma importância a participação de toda a comunidade acadêmica e da população, pois a probabilidade de encontrar um doador compatível é muito rara. “Quando não existe nenhum familiar apto, as chances são, em média, de 1 em cada 100 mil pessoas. Queremos que todos procurem saber um pouco mais sobre o tema, com a finalidade de que deixem o receio de lado e contribuam com a causa”, completou.

Como faço para participar?

Os voluntários deverão ter idade entre 18 e 35 anos, apresentar boa saúde (não ter doença infecciosa ou incapacitante) e estar munidos de documentos pessoais com foto, como RG ou CNH. Após o preenchimento da ficha de inscrição, será feita a coleta de uma pequena amostra de sangue para a tipagem de HLA, exame de histocompatibilidade que identifica as características genéticas de cada indivíduo.

Os dados do doador são inseridos no cadastro do Redome, desta maneira sempre que surgir um novo paciente a compatibilidade será verificada. Uma vez confirmada, o doador será consultado para decidir quanto à doação. O transplante de medula óssea é um procedimento seguro, realizado em ambiente cirúrgico, feito sob anestesia geral.

Para mais informações, acesse o site: http://redome.inca.gov.br/.