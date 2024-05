Os dois Câmpus da Instituição foram pontos de coleta da Campanha do Bem realizada pelo Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga

A Unifev repassou na sexta-feira (10/05) ao Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga as doações arrecadadas durante a Corrente do Bem para o Rio Grande do Sul. A Instituição, em parceria com a Prefeitura do Município, se tornou ponto de coleta, nos Câmpus Centro e Cidade Universitária, da campanha humanitária em prol das vítimas das fortes chuvas no Estado.

Foram arrecadados água potável, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, roupa de cama e banho, cobertores, colchões, roupas, ração animal, medicamentos, entre outros itens. A entrega foi feita pela coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social da Unifev, Profa. Ma. Vanessa Zeitune, para a primeira-dama de Votuporanga, Rose Seba. Os produtos foram encaminhados até o Ginásio Poliesportivo “Jurandir José Lopes”. O transporte para o Rio Grande do Sul foi feito pela Prefeitura na segunda-feira (13/05).

A coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social expressou a gratidão da Instituição a todos que se uniram à iniciativa. “A Unifev, fiel ao seu compromisso com as causas sociais, abraçou com entusiasmo este projeto, sensibilizando tanto a comunidade acadêmica quanto a população em geral. Os brasileiros são solidários por natureza e nós também nos sensibilizamos com essa causa. Temos a plena convicção de que todo o material doado será importante para auxiliar as vítimas no Rio Grande do Sul. A satisfação que sentimos no coração por contribuir nos motiva a cada vez mais promover ações solidárias amparando aqueles que precisam”, ressaltou Vanessa.

A primeira-dama enfatizou a importância da corrente do bem. “O Rio Grande do Sul precisa muito da nossa ajuda. Votuporanga é uma cidade solidária e é por amor ao próximo que fizemos essa campanha. O Fundo Social de Solidariedade agradece de coração a Unifev e a todos os votuporanguenses que estão nos ajudando”, finalizou Rose.