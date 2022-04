Segundo a TV Tem/g1, o flagrante do ‘crime’ mostra que o animal foi até a loja no dia 26 de março, pegou o ursinho e saiu de mansinho, sem ser notado.

A dona do comércio de cosméticos e roupas infantis, Damaris Rodrigues, disse que o cachorro sempre passa pelo estabelecimento, mas que não percebeu que o animal tinha pegado o ursinho nesse dia.

“Um amigo meu estava vindo à loja e no meio do caminho viu o ursinho. Ele pegou e me perguntou se era meu, e eu disse que sim. Como a gente estava conversando, e ele passa atrás, ninguém percebeu”, relembra, segundo o g1.

Mas a ação do cachorrinho não parou por aí. Na quarta-feira (30), as câmeras de segurança flagraram o mesmo animal ‘furtando’ outro ursinho, mas, dessa vez, a dona viu e conseguiu evitar o ‘crime’. Segundo a dona da loja, o cachorrinho se chama Thor e sempre está passeando pelas redondezas.