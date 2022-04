Em sua fala, Edinho resumiu Rodrigo como alguém que “conhece o Estado palmo a palmo”. “O Brasil conhece Rodrigo Garcia. Não foi um vice qualquer. Estamos tranquilos com você à frente do governo de São Paulo. É preciso saber governar. Você é governador e será governador sacramentado pelas urnas”, afirmou o prefeito.

Ao entregar as viaturas à PM, Rodrigo destacou as ações do Governo do Estado com a área de Segurança Pública. “São Paulo tem indicadores de criminalidade de primeiro mundo. Somos o Estado mais seguro do Brasil e temos a melhor Polícia do Brasil”