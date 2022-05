Com Carlão, Garcia autoriza licitação para recuperação da SP-320

Rodovia foi considerada a melhor do Brasil na mais recente pesquisa da CNT, divulgada em dezembro de 2021

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, participou nesta segunda-feira (2), ao lado do novo governador paulista, Rodrigo Garcia, da assinatura que autoriza a licitação para obras de recuperação da rodovia Euclides da Cunha (SP-320), que corta toda a região noroeste paulista, desde Mirassol até Rubinéia, passando por Tanabi, Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul, entre outros municípios.

A rodovia, que tem 185 quilômetros, foi eleita a melhor rodovia do país em 2021, de acordo com ranking da CNT (Confederação Nacional do Transporte) e do Sest/Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), divulgado em dezembro. Ela foi classificada pelos usuários como ótima. O trecho é uma importante via de exportação, fazendo a ligação com o Estado de Mato Grosso do Sul.

O objetivo do governo é investir cerca de R$ 200 milhões na Euclides da Cunha, recuperando todo o pavimento e sinalização de solo, para oferecer mais qualidade aos motoristas, seja para locomoção de uma cidade a outra ou para turismo ou transporte de cargas. Com isso, a via terá ainda mais segurança aos usuários, favorecendo o desenvolvimento da economia regional, estadual e do país como um todo.

“Nosso objetivo é que a rodovia Euclides da Cunha permaneça entre as melhores do país. Uma rodovia bem conservada oferece segurança e melhora a economia, porque favorece menor consumo de combustível, impede que os veículos fiquem danificados e faz com que as viagens rendam muito mais, levando produtos e pessoas em segurança e com qualidade”, disse o presidente da Alesp, Carlão Pignatari.

A licitação, de acordo com o governo paulista, deve ser publicada junto com a nova fase do programa Estrada Asfaltada, até o meio do ano. Segundo o governo, 564 estradas paulistas estão sendo feitas ou refeitas atualmente no Estado de São Paulo. “É um número recorde. Só na nossa região de São José do Rio Preto são 1.120 quilômetros de obras em 77 estradas, com R$ 1 bilhão de investimentos”, disse o deputado Carlão Pignatari.

Trabalho

Carlão Pignatari foi um dos principais agentes de melhoria da rodovia Euclides da Cunha. Até o começo dos anos 2000, a via era de pista simples e registrava diversos acidentes. Com o trabalho do deputado, atualmente presidente da Alesp, a rodovia foi duplicada. Novos acessos, viadutos e passarelas foram feitos, reduzindo os acidentes e mortes. A duplicação foi a maior obra do Estado na época e foi totalmente entregue em 2014.

“A pesquisa da Confederação Nacional do Transporte vem confirmar nossa luta pela duplicação da SP-320 e todas as melhorias, como o novo asfalto e os novos trevos que aumentaram a segurança e interromperam os acidentes e mortes. A nova Euclides da Cunha trouxe mais desenvolvimento e riqueza para a nossa região, melhorou a economia e gerou empregos”, afirmou Carlão Pignatari.

As dez melhores rodovias do país, de acordo com a pesquisa, estão no Estado de São Paulo. O segundo lugar do ranking nacional é ocupado pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), sob concessão gerida pela Artesp (Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo.