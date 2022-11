Ofensa de ‘Ira! a bosonaristas domina discursos na sessão da Câmara de Votuporanga

Como adiantado pelo A Cidade, o manifesto do grupo “Ira!”, durante apresentação na Virada SP em Votuporanga no último final de semana gerou desagravo na Câmara Municipal. Na sessão ordinária de ontem à noite, quase todos os vereadores que utilizaram a tribuna manifestaram repúdio às falas do vocalista da banda (Nasi) que mandou os bolsonaristas da cidade “para o diabo que os carregue”.

Quem puxou o assunto foi o vereador Cabo Renato Abdala (Patriota), que, após lembrar que quase 70% da população votuporanguense votou em Jair Bolsonaro (PL) exibiu na Casa o vídeo da apresentação e também a reportagem do A Cidade sobre o caso. O edil leu o currículo de Nasi e teceu críticas ao afirmar que o músico é filiado ao Partido Comunista do Brasil desde 2003 e teria problemas com drogas.

“Lá no Wikipédia diz que ele largou da cocaína em 1997 e da maconha dez anos depois, então, talvez isso seja resultado dos neurônios, já que o uso de entorpecentes acaba com os neurônios e deixa a pessoa meio abestada. Ele é filiado ao Partido Comunista do Brasil desde 2003, então esse comunistazinho que diz que largou os vícios vem fazer essas coisas aqui em Votuporanga. O evento é custeado pelo Governo do Estado, mas a Prefeitura também investiu dinheiro público, então vamos provocar a Secretaria de Cultura para que a Secretaria de Cultura envie para a Secretaria Estadual de Cultura a respeito disso. Se ele quer se manifestar faça um show por conta própria e xinga quem você quiser, mas não com dinheiro público”, disse Renato Abdala.

Sueli Friósi (Avante) aparteou Renato e disse concordar com tudo que ele disse. Contudo, destacou que o brilhantismo do evento não pode ser apagado pela fala de um inconsequente.

No mesmo sentido se manifestou o vereador Valdecir Lio (MDB), que chegou a utilizar de um trocadilho ao dizer que o público ficou “irado” com as falas.

“Com relação ao que aconteceu, é claro que não tira o brilhantismo do evento, mas é fato que o Grupo Ira deixou o público irado. Um camarada desses deve ter merda na cabeça e não respeita seu próprio público, então fica aqui o meu repúdio a essa manifestação infeliz”, completou Lio.

Thiago Gualberto (PSD), por sua vez, aproveitou a situação para criticar o que ele chamou de hipocrisia da internet e afirmou que a manifestação política deveria ser livre para todos, desde que ele não seja feita com recursos públicos.

“A Virada Cultural foi uma maravilha, a organização incrível, tudo perfeito. Os posicionamentos políticos em relação ao dinheiro público é que não foi correto. Esse ‘bobão’ falou besteiras sem pensar. Na sessão passada eu falei sobre um regime que sou contrário, mas não ataquei nenhuma pessoa, mesmo assim fui atacado na internet por pseudointelectuais. Agora esse cidadão ataca pessoas e não vi o mesmo posicionamento. Sabe como isso se chama? Hipocrisia”, afirmou Thiago.

O caso

Para recordar, no último domingo (27) no palco principal da Virada SP em Votuporanga, o vocalista do “Grupo Ira!”, o Nasi, aproveitou a interpretação da música “Vamos Fugir” para protestar contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). No entanto, ao contrário do que fez em outras apresentações pelo país, desta vez ele não mirou apenas o atual comandante da nação, mas sim os eleitores dele. Ao executar o trecho da canção em que diz “Tô cansado de esperar, que você me carregue”, o artista emendou: “e os bolsonaristas que o diabo carregue”.

Legenda: Vereadores utilizaram a tribuna para repudiar a manifestação política durante evento pago com dinheiro público

Foto: A Cidade