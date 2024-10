Luís Paulo Bednarski é eleito prefeito de Cardoso com 54,4% dos votos válidos

Com 100% das urnas apuradas, o advogado Luís Paulo Bednarski (Mobiliza) foi eleito o novo prefeito do município de Cardoso. Bednarski conquistou 3.899 votos, o que representa 54,4% dos votos válidos, garantindo sua vitória nas eleições municipais.

Em segundo lugar ficou Luiz Gustavo (PSD), que obteve 1.827 votos, correspondendo a 25% dos votos válidos. O terceiro colocado foi Fabrício Enfermeiro (Podemos), que somou 759 votos. Na quarta colocação, Rébi (DC) alcançou 325 votos.

Celso Ferracini (Solidariedade) ficou em quinto lugar, com 264 votos, enquanto a Professora Ruty, do mesmo partido, encerrou a disputa com 86 votos.

A vitória de Luís Paulo Bednarski marca o início de uma nova fase para Cardoso, que agora será conduzida por sua gestão nos próximos quatro anos.