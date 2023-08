Vereador Valdecir Lio pede que Saev Ambiental realize a limpeza do Córrego do Curtume

Entre as reivindicações apresentadas pelos vereadores de Votuporanga na última sessão legislativa, está a solicitação número 451/2023, de autoria do vereador Valdecir Gomes Lio em que aponta que seja oficiado ao Superintendente da SAEV Ambiental, Gustavo Gallo, para que providencie na maior brevidade possível a limpeza do Córrego do Curtume.

Em sua justificativa, o vereador aponta que compete ao município atender os anseios da comunidade votuporanguense no que tange às obras e serviços de saneamento e meio ambiente em todos os seus segmentos. “Dentro do contexto, entre a Rua João Vilar Pontes e Avenida Prefeito Mário Pozzobon, o referido córrego está com muitos detritos, como garrafas pets, folhas e galhos, o que acarreta em mau cheiro e também gera danos no meio ambiente local.

Vale ressaltar que essa proposta nos foi dirigida por munícipes e se concretizada promoverá a gestão participativa que deve nortear todos os órgãos que compõem a estrutura administrativa local, justifica em seu pedido o vereador Lio”, justificou o vereador.