Policiais da Força Tática capturam procurado da Justiça de Votuporanga

Policiais militares da Força Tática de Votuporanga capturaram um indivíduo procurado pela Justiça na noite do último domingo.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, durante patrulhamento de apoio tático pelo bairro Jardim Belo Horizonte 3, juntamente com equipe da ROCAM (Ronda Ostensiva com o Apoio de Motocicletas) combatendo a ação de criminosos quanto a prática de furtos, roubos e outros delitos, a equipe visualizou o indivíduo N. (23 anos), defronte uma residência, sendo abordado.

Na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém era ciente da equipe um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal do Forum de Votuporanga, referente ao crime de tráfico de drogas com pena imposta de 05 anos e 10 meses a cumprir no regime semiaberto.

O indivíduo foi conduzido a Central de Flagrantes da Polícia Civil, sendo elaborado o termo de captura, recolhendo-o a carceragem local, ficando à disposição da justiça.