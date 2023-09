Vítimas estavam na casa do sobrinho no Jardim Salgado Filho quando foram atacadas por três animais. Caso é investigado pela Polícia Civil

Um casal de idosos morreu após um ataque de cães da raça Pitbull na zona norte de Ribeirão Preto (SP) no domingo (17). As vítimas são um homem de 75 anos e uma mulher de 78 anos, que estavam dentro da casa onde moravam com um sobrinho, no Jardim Salgado Filho, zona norte da cidade, quando foram atacadas. O caso é investigado pela Polícia Civil.

O caso ocorreu na Rua Nuporanga. Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, um morador de 29 anos, que é tutor de três pitbulls e sobrinho das vítimas, disse que havia saído com a mulher e os dois filhos por volta das 12h para ir a uma festa e que retornaram por volta das 20h.