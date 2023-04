NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: idoso morre após ser atacado por pitbull em Fernandópolis

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um idoso de 68 anos morreu na manhã desta segunda-feira, dia 17, após ser atacado por um cachorro da raça pitbull. O fato aconteceu na Rua João Barbosa Siqueira, bairro Ana Luiza em Fernandópolis.

De acordo com informações preliminares, o animal teria escapado da casa de um vizinho e atacado. A mordida teria sido no pescoço da vítima que chegou a ser socorrido por uma unidade do Samu, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.