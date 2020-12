Corpo de caminhoneiro de Votuporanga que morreu em Jataí é sepultado

Foi sepultado às 13 horas desta quarta-feira, 23/12, o corpo do caminhoneiro votuporanguense, Adriano Roberto de Azevedo. Seu corpo chegou na manhã de hoje e foi velado no Velório Municipal de Votuporanga. O sepultamento está sendo realizado no Jardim das Flores Cemitério Parque.

O acidente fatal ocorreu na manhã desta terça-feira, 22/12, quando o condutor do caminhão 113 azul Scania, de 64 anos, que trafegava no sentido Jataí a Caiapônia, Goiás, teve sua frente interceptada por outro caminhão baú de cor branca, que invadiu a pista contrária, e bateu na lateral de seu caminhão. Ele ainda tentou jogar o veículo para o acostamento para evitar uma colisão frontal.

O motorista do caminhão baú, sendo Adriano Roberto de Azevedo de 31 anos, natural de Votuporanga, SP, morreu no local. A cabine ficou totalmente destruída. O outro motorista é natural de Santa Helena de Goiás, que transportava sacos de milho, sofreu escoriações no braço e na cabeça mas não necessitou de atendimento médico. As causas do acidente serão investigadas.

Por Janete Ribeiro/Fatos e Destaques