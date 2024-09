Criança de 4 anos morre afogada após queda em piscina

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um menino de apenas 4 anos morreu afogado neste domingo em Guapiaçu. De acordo com informações do boletim de ocorrência, os fatos foram comunicados para o plantão policial

Um menino de apenas 4 anos morreu afogado neste domingo em Guapiaçu. De acordo com informações do boletim de ocorrência, os fatos foram comunicados para o plantão policial por e-mail vindo do Hospital de Criança e Maternidade (HCM) de Rio Preto.

Na documentação, consta que “o paciente deu entrara no HCM por meio do Samu, após às 17h, acompanhado da mãe, moradora de Guapiaçu. Ela relatou que estavam num rancho em que havia piscina e viu o filho acompanhado por outras crianças, comendo. Cerca de cinco minutos depois foi chamada pelas crianças, que disseram que o menino havia caído na piscina. Correram, mas o encontraram desacordado no fundo da piscina”.

O socorro médico foi acionado, mas, após diversas tentativas de reanimação, a médica responsável constatou a morte ainda no local. Veículo funerário encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. O caso, qualificado como ‘morte suspeita’, será investigado pela polícia.