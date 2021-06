Polícia Rodoviária prende casal com 13 tijolos de maconha

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Polícia Rodoviária prendeu um casal em flagrante por tráfico de drogas nesta terça-feira (15), na rodovia Marechal Rondon, em Andradina (SP), região de Araçatuba (SP).

De acordo com os agentes, a prisão foi feita durante a operação ‘Paz e Proteção’. Em fiscalização pela rodovia, os policiais encontraram um carro parado no acostamento, com os faróis desligados e o pisca-alerta ligado.

O veículo com placas de Sumaré (SP) foi abordado pelos agentes e era conduzido por um vendedor de 34 anos. O suspeito não tinha passagens pela polícia e durante revista, os policiais não encontraram nada com ele.

Ao vistoriar o carro, os agentes encontraram uma pedra de crack, 13 tabletes de maconha, que pesaram 7,825 quilos, seis cigarros da droga, e uma porção de crack. Também foram encontrados cinco celulares, e outros objetos usados para consumo de droga.

Ao ser questionado pelos policiais, o suspeito disse que comprou a droga em Campo Grande (MS) e revenderia na cidade onde ele mora, Nova Odessa (SP).

Ele e a mulher, que estava como passageira do veículo, ficaram presos na carceragem da delegacia seccional de Andradina onde permanecem à disposição da Justiça