Bandido que fugiu do Hospital de Base é preso em Sales

Um bandido que fugiu durante um atendimento no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP) foi preso na tarde do último sábado (26/11/2022), no município de Sales (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o indivíduo, de 36 anos, fugiu da instituição, enquanto estava internado. Policiais então receberam denúncia de que ele estava escondido no condomínio Morumbi, na prainha da cidade de Sales.

Equipes foram ao local e conseguiram encontrar o criminoso. Ele foi detido e levado para a cadeia de Catanduva (SP), onde permaneceu preso à disposição da justiça.

Gazeta do Interior