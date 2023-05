PM prende indivíduo por disparo de arma de fogo e posse ilegal

Policiais militares de Estrela d’Oeste prenderam em flagrante um indivíduo por disparo de arma de fogo e posse ilegal.

A equipe policial foi acionada a se deslocar ao Pronto Socorro da cidade para averiguar vítima que havia sido alvejado a própria mão.

Pelo Pronto Socorro foi constatado que a vítima/autor havia sido transferida para Fernandópolis, realizado deslocamento até a residência do autor para localizar a arma, não havendo ninguém no imóvel que se encontrava fechado.

Com o apoio do Comando de Grupo de Patrulha de Fernandópolis, o qual fez contato com o autor na Santa Casa de Fernandópolis, sendo que este declarou estar fazendo a limpeza do armamento, momento em que ocorreu o disparo acidental, que após o disparo ligou e solicitou auxilio do sobrinho, que socorreu o autor até o PS e também ficou com a arma.

Autor teve liberação médica e foi escoltado até a casa do sobrinho, o qual entregou a arma, uma garrucha, além de 11 munições intactas e uma deflagrada.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, sendo arbitrada fiança no valor de R$ 1.500,00 reais, que não foi paga, permanecendo o autor preso.