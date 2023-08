Caem para 22% os roubos de celulares nas 96 cidades da região

Um levantamento feito pelo Comando de Policiamento do Interior-5 (CPI-5), que abrange as 96 cidades de cobertura na região de São José do Rio Preto, no interior de SP, mostra que houve queda significativa nos números de ocorrências de roubos e furtos de celulares no primeiro semestre de 2023.

Os dados mostram que, de janeiro a junho deste ano, as cidades – que juntas somam 1,4 milhão de habitantes, contabilizaram 917 furtos de celulares de janeiro a junho deste ano. No mesmo período do ano passado, foram 1.059 ocorrências. A redução foi de 14%.

Os casos de roubos apresentaram queda ainda mais significativa. Em 2022, as 96 cidades somaram 154 registros no primeiro semestre do ano. No mesmo período de 2023, o número foi reduzido para 121 (queda de quase 22%).

O CPI-5 reforçou o empenho das polícias Militar e Civil, e o apoio da Guarda Municipal de cada cidade nas medidas de prevenção e combate ao crime no interior, que buscam melhorar ainda mais os índices de segurança relacionados aos dispositivos móveis. A PM também afirmou que a colaboração da população e a implementação de estratégias eficazes têm sido fundamentais para a conquista dos resultados positivos. SBT Interior