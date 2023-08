Segurança Pública: prefeito apresenta integração com o sistema Detecta do Governo do Estado

Convênio entre Estado e Município proporcionará ainda mais agilidade e eficiência na prestação dos serviços relacionados à segurança pública

A semana começou com boas notícias na área da segurança pública. O prefeito Jorge Seba reuniu convidados e autoridades das forças policiais para apresentar a integração entre o sistema Detecta e a Central de Monitoramento da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura de Votuporanga. O ato integra o calendário de comemoração dos 86 anos de Votuporanga.

A integração garante maior agilidade, assertividade e eficiência na identificação de infrações administrativas e no combate à criminalidade. O Detecta é coordenado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) e é o maior banco de dados e informações policiais da América Latina e um dos maiores do mundo.

A ferramenta integra os bancos de dados do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), da Polícia Civil; o Sistema Operacional da Polícia Militar; o Sistema de Fotos Criminais (Fotocrim); além de dados de veículos e de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Detran.SP.

“Desde o início do Governo, o prefeito nos determinou essa meta e felizmente conseguimos. Com essa integração, enviamos e recebemos informações em tempo real com o maior banco de dados policiais. Desta forma, se algum veículo estiver envolvido em algum ato criminoso e for flagrado percorrendo as ruas da nossa cidade, teremos o alerta que certamente vai resultar na solução de tal crime”, explicou o secretário de Trânsito, Sargento Marcos Moreno, responsável pela Central de Monitoramento do Município.

“A segurança pública não pode ficar a par da tecnologia e Votuporanga está dando um passo importante. Isso é motivo de satisfação. Esse investimento com certeza vai impactar positivamente para a segurança do Município”, disse o comandante do 16º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Mário Luciano Siconeli.

“Com essa integração, teremos as imagens das nossas câmeras sendo ainda mais otimizadas e, com isso, nossa cidade deixa claro que aqui a criminalidade é combatida de maneira contundente. A meta é chegar a 100 câmeras de monitoramento que darão ainda mais eficiência ao nosso cinturão eletrônico”, disse o prefeito Jorge Seba.

Presente no ato, o deputado estadual Carlão Pignatari, anunciou a destinação de R$ 200 mil de recursos obtidos junto ao Poder Judiciário para o sistema de segurança do Município. “O Detecta é uma plataforma do governo do Estado que permite a troca de informações, o compartilhamento de imagens e a cooperação dos órgãos públicos para o combate à criminalidade. Com a ajuda das câmeras e informações captadas por elas, chegar aos bandidos tende a ser uma tarefa menos complicada”.

Também participaram da apresentação, o delegado seccional Márcio Nosse; o capitão da Polícia Militar de Votuporanga, André Navarrete; o capitão da Polícia Rodoviária de Votuporanga, Noé Cavalari; tenente Sarah Barbosa, da Polícia Ambiental; Daniel da Silva, perito criminal chefe da Polícia Científica; sargento Xavier, do Corpo de Bombeiros; Emerson Bortolaia, presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Votuporanga (Conseg); Daniel David, presidente da Câmara de Vereadores; e, representando o comércio, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, João Herreira, e o presidente da Associação Comercial, Glauco Ventura.