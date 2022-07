Homem é agredido e morre enquanto pedia dinheiro em semáforo de Votuporanga

Um homem de 48 anos morreu na manhã desta sexta-feira (15.jul), após ser violentamente agredido, na noite da quinta-feira, em um semáforo localizado no cruzamento das avenidas Brasil com a José Marão Filho, no bairro Jardim São Judas Tadeu, em Votuporanga/SP.

De acordo com apurado, a vítima identificada pelas iniciais A.V.M., foi atacado por outro homem que estava no local se apresentando com arremesso de tochas. O agressor teria se irritado com a presença da vítima que pedia dinheiro aos motoristas.

Em determinado momento, o agressor desferiu uma ‘voadora’ em A.V.M., que caiu e bateu a cabeça contra o solo; em seguida, ele fugiu em uma bicicleta.

Populares acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que socorreu a vítima inconsciente para a Santa Casa de Votuporanga; onde foi entubado e devido a gravidade das lesões, ainda durante a madrugada, acabou transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP. Contudo, por volta das 8h, A.V.M., não resistiu e faleceu.

Ainda segundo apurado, no início da manhã, equipes da Polícia Militar localizaram o suspeito da agressão e o apresentaram na Delegacia de Polícia, onde ele prestou depoimento e foi liberado, já que até naquele momento, a morte da vítima ainda não havia sido comunicada.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil de Votuporanga. Diário de Votuporanga