Homem é preso após pular muro e invadir casa da ex-mulher

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (22/09/2022), após o descumprimento de medida protetiva, em Bady Bassitt (SP). Ele havia pulado o muro e invadido a residência da ex-mulher.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher havia acabado de chegar com seu veículo, quando percebeu que seu ex-companheiro tinha pulado o muro da residência. Policiais foram acionados e, ao entrar no local, encontram o indivíduo deitado em um quarto.

Questionado pela equipe, o suspeito disse que havia se separado, porém, tinha um acordo para ficar mais alguns dias na residência. Entretanto, a vítima, de 51 anos, disse que não fez acordo nenhum e que ainda possuía medida protetiva contra ele, o que impedia ele de chegar próximo a ela e ainda proibia de entrar no imóvel.

O homem foi preso em flagrante e levado para a Central de Flagrantes em Cedral (SP), onde permaneceu preso à disposição da justiça.