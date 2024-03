Adolescente detido por posse de arma de fogo em Votuporanga

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar na noite de 16 de março na zona sul de Votuporanga. Ele foi flagrado portando uma arma de fogo artesanal e um simulacro de pistola durante uma operação de combate ao tráfico de drogas e outros ilícitos realizada pela 3ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

De acordo com o relato policial, uma equipe da Força Tática avistou o jovem em atitude suspeita durante patrulhamento de rotina. Ao ser abordado, ele confessou a posse das armas e, com autorização de seu genitor, os policiais localizaram os objetos escondidos em uma mochila na residência do infrator.

O adolescente recebeu voz de apreensão e foi conduzido à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada. A arma de fogo artesanal e o simulacro foram apreendidos, e o jovem foi liberado sob custódia de seu responsável legal.

As autoridades seguem investigando as circunstâncias do caso e a motivação por trás da posse ilegal das armas pelo menor de idade. Novos detalhes devem ser divulgados assim que as apurações avançarem.