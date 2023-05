Polícia Militar de Cardoso prende homem por furto de botijão de gás

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Polícia Militar de Cardoso, durante a Operação Impacto, prendeu em flagrante um homem por furto de botijão de gás.

De acordo com a ocorrência, o caso aconteceu durante o patrulhamento preventivo pela cidade. A equipe policial avistou um homem agindo de forma suspeita na rua Angelo Moretim cruzamento com avenida Romeu Viana Romanelli, carregando um botijão de gás no bagageiro da bicicleta.

Após abordagem e busca pessoal, foram encontrados na cintura do indivíduo um receptor de TV e um controle do receptor, que foram reconhecidos como objetos furtados. Questionado sobre os objetos, o suspeito confirmou o furto e indicou o endereço onde havia cometido o crime.

A equipe policial se deslocou até o endereço informado e a vítima confirmou que os objetos eram seus. O suspeito foi preso em flagrante e a ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária em Votuporanga. O indivíduo permaneceu preso à disposição da Justiça.