Pet shop ‘esquece’ cachorro de cliente em veículo e cachorro acaba morto

Caso em Rio Preto vai ser alvo de investigações

A Polícia Civil de Rio Preto vai investigar um caso de morte de um cachorro nesta quinta-feira (26). De acordo com informações do boletim de ocorrência, o dono do animal acusa um pet shop de esquecê-lo dentro de um veículo, até morrer sufocado.

Na Central de Flagrantes, um empresário de 43 anos relatou que “o veículo da empresa foi até a residência dele às 8h e retirou o pet para levá-lo ao banho semanal. Ele deveria ter sido devolvido até às 11h, o que não aconteceu. Entrou em contato com o pet shop, que lhe informou que o cão já havia sido entregue”.

Continuou o depoimento, dizendo que “conferiu novamente e constatou que o animal não havia sido entregue na casa dele. Ligou novamente para a empresa questionando sobre o paradeiro dele, sendo informado por uma atendente que estaria indo naquele momento para a casa dele”.

O problema é que “o motorista chegou perto de 18h30 e tomou conhecimento que o cachorro havia sido esquecido dentro do veículo de transporte, acabando por morrer. O funcionário disse que ‘pensou que tivesse entregado, tendo, inclusive, indo até o condomínio, mas acabou não deixando ele lá’. Em seguida, mostrou-lhe o animal já sem vida”.

Após a formalização da queixa, o delegado de plantão encaminhou os documentos para o distrito policial correspondente a área dos fatos, que vai iniciar as apurações. Gazeta de Rio Preto