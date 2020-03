Piloto de paramotor fica ferido após queda em Votuporanga

Acidente ocorreu neste sábado (28); piloto de 35 anos foi socorrido até o pronto socorro da Santa Casa. Ainda não se sabe se queda foi causada pelo vento ou por problemas técnicos.

No final da tarde deste sábado (28), um homem de 35 anos ficou ferido após sofrer uma queda de paramotor sobre o telhado de um galpão no 6º Distrito Industrial, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, M.V.S.G., foi socorrido pela equipe da USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até o pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga.

A assessoria do centro médico informou ao Votunews que “ele deu entrada no Pronto Socorro neste sábado (28/3), às 19h31. Ele passa por atendimento.”

Atendimento da ocorrência contou com apoio do Corpo de Bombeiros; contudo, até o momento não se sabe o que causou à queda do equipamento, que é formado por um parapente com motor, podendo ter sido causada pela força do vento ou por problemas técnicos.

FOTO: VotuporangaTudo