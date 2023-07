NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: Polícia prende suspeito de matar vereador de Paulo de Faria

ATENÇÃO, NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: A Polícia Militar acaba de prender o suspeito de matar o vereador de Paulo de Faria-SP, Kleber Ferreira da Costa, na manhã desta terça-feira, em Votuporanga.

Após cometer o crime – assassinando a vítima por estrangulamento, o suspeito fugiu da residência usando o veículo de Kleber – um Cruze em direção a São José do Rio Preto. Diante das características do suspeito e também do veículo da vítima, a Polícia Militar efetuou barreiras ao longo da rodovia Euclides da Cunha – sentido Votuporanga a Rio Preto.

O suspeito ainda teria passado pela praça de pedágio após Catanduva – sentido a Novo Horizonte, quando policiais militares, em patrulhamento com vistas a essa ocorrência, iniciaram a perseguição. Em dado momento, o suspeito perdeu o controle da direção do veículo colidindo violentamente contra um barranco e o suspeito fugiu a pé sentido a um canavial, sendo preso instantes após.

O rapaz recebeu voz de prisão, sendo conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil de Novo Horizonte onde presta depoimento e, posteriormente, será transferido pela Polícia Civil para Votuporanga, onde o delegado que cuida do caso vai ouvi-lo novamente sobre a motivação do crime. Em seguida, o suspeito será levado para algum presídio da região, onde ficará à disposição da Justiça.

VOTUNEWS