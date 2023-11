Motorista de 27 anos morre durante grave acidente entre Pindorama e Santa Adélia

Um grave acidente matou uma pessoa e deixou outras duas feridas nesta última segunda-feira, (27/11/2023), na vicinal João Colombo, entre Santa Adélia e Pindorama (SP).

De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista de uma Pampa seguia pela estrada, por volta das 9h30, quando, ainda por motivos a serem apurados, teria sido atingido de frente pelo motorista L.B.P.E., de 27 anos, que dirigia um Gol.

Há suspeita de que o condutor do Gol teria saído para fazer uma ultrapassagem de um ônibus no momento do acidente.

L.B.P.E. infelizmente morreu no local. Já o motorista da Pampa e o passageiro foram socorridos pelo SAMU com ferimentos graves.

A perícia esteve no local e as causas do acidente serão investigadas.

