NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: Polícia Militar de Votuporanga encontra corpo de homem às margens de linha férrea

A Polícia Militar de Votuporanga acaba de encontrar neste momento (16h30) o corpo de um homem às margens da linha férrea – aos fundos do bairro Sonho Meu.

Conforme informações colhidas pela reportagem do Votunews.com.br ainda não há identificação do corpo, sendo possivelmente o homem morador de Cardoso-SP que está desaparecido desde o último sábado.

Informações preliminares dão conta de que, aparentemente não há marcas de agressão ou morte violenta no corpo do homem. O que a reportagem do votunews levantou é de que o corpo está apenas com rigidez cadavérica constatada por paramédicos do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Votuporanga, o que pode constatar que a morte tenha ocorrido nas primeiras horas desta quarta-feira, dia 5.

Policiais militares já entraram em contato com familiares do homem desaparecido e deverão se deslocar até o IML (Instituto Médico Legal) de Votuporanga para fazer o reconhecimento se, de fato é o senhor desaparecido ou não.

EM INSTANTES, MAIS INFORMAÇÕES: Votunews: A NOTÍCIA EM PRIMEIRO LUGAR!