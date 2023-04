PM de Votuporanga prende homem por disparos de arma de fogo em via pública

Na madrugada deste sábado, dia 1º policiais militares da 3ª Cia do 16º BPM/I de Votuporanga prenderam em flagrante indivíduo que efetuou disparos de arma de fogo na via pública.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br durante Operação Saturação a fim de coibir homicídios e demais crimes, quando pelas proximidades da Avenida República do Líbano a equipe policial ouviu dois estampidos de disparo de arma de fogo.

Logo em seguida visualizou dois indivíduos em uma motocicleta, de pronto efetuaram a abordagem dos indivíduos, sendo que com o passageiro foi localizado em sua cintura um revólver calibre 38 com três munições intactas e duas deflagradas e no bolso interno da jaqueta 26 munições do mesmo calibre acondicionadas em uma sacola plástica, sendo que o passageiro de pronto assumiu que havia efetuado dois disparos para o alto. Com o condutor da motocicleta nada de ilícito foi localizado.

Os indivíduos foram conduzidos à Central de Flagrantes com a motocicleta, arma e muniçõesa, onde o passageiro foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo/disparo em via pública.

No motociclsita foi confeccionada ocorrência de embriaguez ao volante, bem como autuações por mau estado de conservação e CNH vencida a mais de 30 dias, motocicleta removida ao pátio.

