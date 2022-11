PM liberta vítimas de sequestro que marcaram encontros em app

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Polícia Militar (PM) localizou dois cativeiros e libertou nesta quarta-feira, 16, duas vítimas que marcaram encontros por meio de aplicativo de namoro na região do Jaraguá, em São Paulo.

No Boletim de Ocorrência, policiais contam que receberam informações de que o proprietário de uma Mercedes Benz havia sido sequestrado. Após buscas, os agentes avistaram o veículo e o abordaram. Um jovem, de 19 anos, conduzia o carro e foi preso. Questionado sobre os fatos, o suspeito disse que ia receber R$ 400 para levar o veículo até um determinado endereço, além de falar que estava ciente de que o automóvel era produto de roubo seguido de sequestro.

A polícia foi até o local indicado pelo suspeito e localizou o cativeiro em que a vítima era mantida em sequestro. No local, dois suspeitos fugiram. No entanto, a vítima foi libertada e um celular foi apreendido. De acordo com o homem, os bandidos o obrigaram a realizar transferências bancárias e roubaram tanto o seu celular quanto os cartões de banco.

O segundo caso de sequestro aconteceu na mesma região. A segunda vítima, que também foi libertada, disse que também foi sequestrado após marcar um encontro por aplicativo de namoro. O caso foi registrado no 72° Distrito Policial (DP), na Vila Penteado.