MP denuncia acusados de assassinato de família por latrocínio

O Ministério Público (MP) denunciou por triplo latrocínio (roubo seguido de morte) os três homens suspeitos de assassinar a família de Olímpia (SP) encontrada com sinais de execução em 1º de janeiro deste ano.

Crime e investigação

Mirele Tofalete, de 32 anos, Anderson Marinho, de 35, e sua filha Isabelly, de 15 anos, estavam desaparecidos desde 28 de dezembro. Seus corpos, com marcas de tiros e em estado de decomposição, foram encontrados em um canavial em Votuporanga (SP).

Motivação e provas

A promotora Ana Lúcia de Biazzi Pereira Silva, responsável pela denúncia, acredita que João Pedro Teruel, Rogério Schiavo e Danilo Roberto Barboza da Silva mataram a família para roubar 17 quilos de cocaína, avaliados em R$ 425 mil.

As provas que sustentam a denúncia incluem conversas de aplicativos de mensagens dos suspeitos, que foram periciados pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG). As mensagens indicam a participação do trio no crime e confirmam o depoimento de uma testemunha.

Dinâmica do crime

Anderson, que tinha passagens por tráfico de drogas, foi atraído ao local da emboscada para entregar a droga. A investigação da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Votuporanga busca determinar o destino da cocaína roubada.

Próximos passos

A denúncia do MP segue para análise da Justiça. O crime de latrocínio prevê pena de até 30 anos de prisão. Os três acusados estão presos preventivamente.