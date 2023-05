Polícia Rodoviária apreende quase 3 toneladas de maconha

A Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo apreendeu mais de 2,5 toneladas de maconha durante a Operação Impacto, no final da tarde do último sábado (27), no quilômetro 507 da rodovia Washington Luís, em Nhandeara, na região de São José do Rio Preto.

De acordo com a corporação, os militares faziam um patrulhamento durante a Operação Impacto quando abordaram um caminhão de grande porte. O motorista teria ficado muito nervoso na presença dos policiais.

Uma vistoria foi feita no caminhão e todo o entorpecente foi encontrado distribuído em 68 fardos em meio a carga transportada. O homem que dirigia o veículo foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a Polícia Federal de Rio Preto, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

A droga e o caminhão foram apreendidos. SBT INTERIOR