LADRÕES ARMADOS ASSALTAM LOTÉRICA E SUPERMERCADO NA REGIÃO

Uma lotérica de Cedral e um supermercado de Uchoa (SP), foram assaltados na tarde desta última sexta-feira (12/08/2022), por ladrões armados.

O primeiro roubo aconteceu na lotérica de Cedral. Segundo informações apuradas pela reportagem, dois ladrões chegaram no estabelecimento, anunciaram o assalto e levaram dinheiro dos caixas e até de clientes que estavam no local.

Já no supermercado de Uchoa, imagens do circuito de monitoramento mostram o momento em que um dos ladrões, usando boné e blusa de frio, se aproxima da funcionária do caixa, ameaça ela de morte, abre a gaveta e retira todo o dinheiro. Em seguida ele coloca as cédulas em uma mochila, pega um litro de whisky e foge em seguida.

Nos dois casos, até agora, ninguém foi preso.

*Informações/Gazeta do Interior