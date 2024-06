Tragédia na rodovia: casal morre em acidente entre Indiaporã e Ouroeste

Um acidente grave abalou a comunidade ao entardecer deste domingo na Rodovia Vicinal Olímpio Correa de Moraes, que liga os municípios de Ouroeste e Indiaporã. O acidente, ocorrido na área de Indiaporã, resultou na trágica perda de um casal bastante conhecido naquela cidade.

De acordo com relatos preliminares, Hamilton César das Neves, servidor público municipal em Ouroeste, carinhosamente apelidado de “Coelho”, retornava de um rancho com sua caminhonete, acompanhado por sua esposa, Márcia, e a filha do casal, uma criança de 10 anos de idade. Durante a viagem, ao tentar evitar uma colisão com outro veículo que invadiu sua faixa durante uma ultrapassagem, Coelho acabou saindo da pista e colidindo com duas árvores no acostamento.

Infelizmente, tanto Coelho quanto Márcia perderam a vida no local do acidente. A criança, apesar do choque, foi prontamente resgatada e levada ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Mesmo abalada, ela conseguiu fornecer informações úteis aos policiais e socorristas presentes.

Ainda não foram anunciados detalhes sobre o velório e sepultamento do casal, que era amplamente conhecido e respeitado na comunidade de Ouroeste e arredores. O luto se estende pela região, aguardando informações sobre as cerimônias fúnebres, que serão compartilhadas assim que definidas.

Este trágico acidente serve como um doloroso lembrete da importância de conduzir com prudência e atenção, especialmente em rodovias vicinais onde os riscos são altos. As autoridades continuam investigando as circunstâncias precisas do ocorrido e em busca do veículo que teria provocado a manobra perigosa.