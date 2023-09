DIA DE VISITA: mulheres são apreendidas com drogas no corpo em penitenciárias da região

Oito mulheres foram detidas em flagrante neste fim de semana ao tentarem entrar com material ilícito em presídios no horário de visitas, em unidades subordinadas à Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste (Croeste). Elas foram conduzidas para delegacias na presença de autoridades policiais para as medidas cabíveis e nas penitenciárias, foram instaurados procedimentos apuratórios para averiguar a possível participação dos reeducandos que receberiam a visita.

Lavínia

A mulher de um detento custodiado na Penitenciária “Vereador Frederico Geometti” de Lavínia foi barrada no último sábado, quando ao passar pelo escâner corporal, apresentou imagem suspeita em sua roupa. Ao ser questionada, de livre e espontânea vontade, entregou duas folhas aparentando ser droga sintética e um papel com informações impressas.

No mesmo dia, outra esposa de interno do presídio, levava material semelhante a droga sintética, também escondida em sua roupa. Policiais Penais ao efetuarem a revista pelo escâner corporal, notaram imagem suspeita. Ela levava duas folhas de papel análogas a entorpecente.

Andradina

No sábado, a mulher de um detento, ao ser submetida a revista pelo equipamento escâner corporal na Penitenciária “ASP Anísio Aparecido de Oliveira”, foi observado na imagem gerada, a presença de algo estranho na altura do quadril. Questionada, ela acabou retirando espontaneamente de sua genitália, um invólucro contendo uma substância esverdeada, supostamente maconha.

Bernardes

Na Penitenciária “Silvio Yoshihiko Hinohara” de Presidente Bernardes, a esposa de um preso foi barrada ao tentar entrar com ilícito na unidade durante horário de visita no sábado.

Durante o procedimento de revista no scanner corporal, Policiais Penais visualizaram imagem anormal na região das partes íntimas. Quando indagada, ela

acabou confessando e, de forma espontânea, retirou um invólucro contendo maconha.

Assis

No domingo, por volta das 13h45, uma visitante, esposa de um dos presos da unidade, ao passar por revista pelo escâner corporal, apresentou imagem suspeita em sua vestimenta.

Com ela foi apreendido um invólucro que pesou 80 gramas, aparentando ser maconha. Como a mulher estava acompanhada de seu filho, menor de idade, foi acionado o Conselho Tutelar, que entregou a criança ao avô paterno, que já se encontrava no pátio de visitas.

Icém

A mãe de um preso do Centro de Detenção Provisória de Icém, cumprindo pena no regime fechado, foi impedida de entrar na unidade para realizar visita, depois que Policiais Penais detectaram pelo aparelho escâner corporal, imagem inconclusiva na região das partes íntimas.

Indagada, ela confessou que escondia um invólucro contendo droga em sua roupa íntima. Espontaneamente ela entregou a droga, semelhante à maconha.

Mirandópolis

No domingo por volta das 11h15, Policiais Penais detectaram imagem suspeita através do aparelho escâner corporal, na região das partes íntimas de uma visitante, mulher de um interno da unidade. Ao ser indagada ela acabou confessando que levava entorpecente escondido no seu corpo e, de espontânea vontade, entregou um invólucro que continha duas folhas medindo 30cm por 24cm com características de droga sintética.

Riolândia

A mulher de um detento interno da Penitenciária “João Batista de Santana”, foi flagrada no domingo com porções de maconha em suas roupas.

Ao passar pela revista através do aparelho escâner corporal, Policiais Penais notaram imagem suspeita. Ao ser questionada, ela entregou espontaneamente seis invólucros que continham maconha.