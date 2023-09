Mulher é detida em Fernandópolis por roubos contra idosos

Uma mulher, cuja idade e identidade não foram reveladas, foi detida na manhã de quarta-feira, dia 26, no bairro Ana Luiza. A prisão ocorreu após uma minuciosa investigação conduzida pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Polícia Civil de Fernandópolis.

As acusações contra a suspeita são de dois roubos, ambos cometidos contra vítimas idosas na cidade. O primeiro dos crimes teria ocorrido no dia 20 de setembro, no bairro Independente, vitimando um idoso de 71 anos. O segundo assalto remonta ao dia 4 de março de 2022, embora os detalhes desse incidente não tenham sido especificados.

Diante das provas coletadas, o delegado responsável pelo caso solicitou à Justiça a prisão temporária da mulher. Com um prazo inicial de cinco dias, após a audiência de custódia, a acusada será transferida para a Cadeia Pública de Nhandeara.

A Polícia Civil continua suas investigações para assegurar que todos os envolvidos sejam responsabilizados.