Polícia prende quatro suspeitos de participação em morte de casal

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (29), quatro pessoas suspeitas de envolvimento nos assassinatos de um homem e uma mulher, que foram encontrados carbonizados dentro de um carro, em um canavial localizado na zona rural de Coroados.

O crime aconteceu dia 17 de outubro.​ Os corpos aguardam exame de DNA para confirmação da identidade, mas, segundo a polícia, seriam de Ellen Ferreira, de 24 anos, e Ely Carlos, de 39.​ ​

As prisões foram feitas durante uma operação conjunta entre policiais de Birigui e Coroados. O crime teve motivações passionais e por possível dívida de drogas. Ainda segundo a polícia, Ellen etava grávida de cinco meses.

A ação cumpriu três mandados de busca e quatro de prisão, prendendo três homens e uma mulher. Outras pessoas estariam envolvidas no crime.

O CASO

Os corpos estavam dentro de um Ford Ká, no bairro rural Baixotes, em uma área de difícil acesso quando foram encontrados.

Segundo boletim de ocorrência, os dois corpos estavam na parte traseira do interior do automóvel e no assoalho do veículo, indicando a possibilidade de assassinato. Os bancos dianteiros do veículo estavam inclinados para frente.

Um celular foi localizado, mas estava queimado. Os objetos encontrados e o carro foram encaminhados para um pátio após a perícia.

De acordo com a polícia, os presos serão indiciados por homicídio triplamente qualificado pela morte de Ellen e homicídio duplamente qualificado pela morte de Ely.

O caso continua sendo investigado.