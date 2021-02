Segundo processo, pena deve ser cumprida em regime inicial fechado. Crime aconteceu no dia 11 de novembro de 2018 e suspeito foi preso em 2019.

O morador de rua Reinaldo de Souza Baptista, de 33 anos, foi encontrado morto no dia 11 de novembro de 2018 na Praça Jornalista Leonardo Gomes, região central de Rio Preto. A praça fica próxima à Biblioteca Municipal.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada por um amigo que também é andarilho.

Segundo o depoimento da testemunha, o homem estava coberto até a cabeça e o colega notou que ele estava morto. O resgate foi acionado e constatou que a vítima já estava sem vida.