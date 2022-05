Passagem de nível sobre rua em Jales será interditada

A Prefeitura de Jales, por meio de sua Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública, informa que a passagem sobre a linha férrea na travessa das Ruas Madri e Hermínia Pêgolo, localizadas no Jardim Pêgolo, será interditada na próxima semana, de 31 de maio (terça-feira) a 2 de junho (quinta-feira).

De acordo com o especialista em logística da empresa Rumo Logística, Clézio Alves, o trecho estará interditado para veículos pois a responsável pela ferrovia fará a manutenção dos trilhos no local, devido ao desgaste ocasionado pelo trânsito de veículos no cruzamento.

Nestes dias, os motoristas deverão realizar o desvio do local, utilizando o Viaduto Antônio Amaro, exceto caminhões, que devem trafegar pela Marginal Dr. Eduardo Ferraz Ribeiro do Vale.

“Haverá sinalização no local, como forma de orientar os motoristas que trafegam por esta área. Os condutores devem se manter atentos nos dias de interdição para que não haja nenhuma intercorrência”, informou o Diretor do Departamento de Mobilidade Urbana, Altair Ramos Leon.