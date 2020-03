Mãe e filho são presos pelo GOE com arma de fogo em Araçatuba

Idosa, de 76 anos, tinha mandado de prisão expedido por estelionato.

Um jovem, de 19 anos, e a mãe dele de 76 anos, foram presos nesta quarta-feira (11) com um revólver e munições. O caso aconteceu no bairro Jussara, zona sul de Araçatuba/SP.

De acordo com a polícia, a prisão foi feita durante uma ação do GOE (Grupo de Operações Especiais), da Polícia Civil. Eles cumpriam um mandado de busca e apreensão na casa dos suspeitos e, no imóvel, encontraram o revólver calibre 22 e 34 munições.

O jovem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Ao pesquisar antecedentes criminais, os agentes descobriram um mandado de prisão contra a mãe do rapaz por estelionato cometido em Mirassol/SP. A idosa também foi presa em flagrante e levada para a delegacia.

