Mecânico morre em hospital após ser encontrado seminu em Araçatuba

Caso foi registrado como morte suspeita pela Polícia Civil, mas está sendo investigado.

O mecânico Welington Willian Ribeiro da Marta, de 48 anos, morreu depois de ser encontrado seminu próximo à Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), em Araçatuba/SP, na madrugada desta sexta-feira (28).

Welington foi localizado com uma fraturas no maxilar e nas costelas e levado por uma unidade do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Santa Casa, mas não resistiu.

No hospital, o mecânico disse que sofreu um acidente e depois afirmou ter sido agredido pelos criminosos.

A polícia aguardaria a melhora do paciente para que ele pudesse prestar depoimento, porém, ele acabou morrendo após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

A suspeita é que o caso tenha ligação com um Corsa Sedan, encontrado caído em uma vala da rodovia, cujo proprietário afirmou que havia deixado o veículo em uma oficina para manutenção.

De acordo com o portal Regional Press, um parente de Welington Marta disse que, horas antes do acidente, ele estava circulando com o veículo e aparentava estar embriagado.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes como morte suspeita e está sendo investigado.

FONTE: Informações | sbtinterior.com