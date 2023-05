Polícia Militar prende foragido da Justiça no bairro Jardim Pinheiros em Votuporanga

Policiais militares de Votuporanga prenderam na tarde desta segunda-feira, dia 29, um indivíduo foragido da Justiça.

Durante patrulhamento preventivo pelo bairro Jardim Pinheiros com intuito de prevenir furtos, roubos e demais crimes e também ciente de que um indivíduo procurado pela Justiça estaria frequentemente no referido bairro, sendo que pela Rua Sebastião Luiz Castanheira, a equipe se deparou com o homem pela via, o qual foi abordado e submetido a revista pessoal, onde nada de ilícito foi encontrado.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária onde o fugitivo foi recolhido à carceragem permanecendo preso à disposição da Justiça.