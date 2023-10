PM prende paraguaio com quase 2 toneladas de maconha em Rio Preto

Policiais militares do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) apreenderam quase 2 toneladas de maconha, na noite do último domingo, na avenida Gerassina Tavares, em São José do Rio Preto, no interior de SP. O entorpecente estava escondido em uma carga de soja transportada por um caminhão.

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista, que é paraguaio, parou o veículo em um posto de combustível. Ao retornar a viagem, o homem se envolveu em um acidente e bateu em um poste. A situação chamou a atenção dos policiais.

Ao ser questionado, o suspeito não soube dar informações concretas sobre a origem da carga transportada por ele. Os militares fizeram uma inspeção no caminhão e encontraram 1.976 quilos de maconha distribuídos em tijolos ocultos entre os grãos.

A ocorrência foi apresentada na delegacia da Polícia Federal. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas. SBT Interior