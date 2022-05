Eles foram abordados pela PRF transportando 235 kg de maconha; casal vinha de Paranavaí (PR) e seguia até Frutal (MG)

Segundo a corporação, eles foram localizados em um Toyota Corolla, com placas de Mandagaçu (PR), durante fiscalização no km 42 da rodovia BR 153, em Onda Verde.

No local, a polícia prendeu a mulher, de 28 anos. O homem, no entanto, abandonou o carro e fugiu pelo canavial. No porta-malas e no interior do veículo, a polícia encontrou diversos tabletes de maconha.

Após buscas nas imediações, com o apoio do helicóptero Águia e de viaturas da Polícia Militar, o homem foi localizado às 12h30.

