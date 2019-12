Homem tenta arrombar porta de carro com barra de ferro e acaba preso em Votuporanga

Indivíduo foi preso pela Polícia Militar, na Rua Tocantins, no bairro Parque Saúde, próximo de um movimentado centro médico.

Nesta sexta-feira (20), policiais militares realizavam patrulhamento quando foram informados via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) de que pela Rua Tocantins, no bairro Parque Saúde, em Votuporanga/SP, havia um indivíduo tentando arrombar a porta de um veículo que estava devidamente estacionado.

As equipes passaram a patrulhar pelas proximidades, quando perceberam um indivíduo tentando arrombar a porta de um carro, com uma barra de ferro, que ao avistar as viaturas tentou fugir, sendo acompanhado e detido.

Diante dos fatos, o homem foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e permaneceu à disposição da Justiça.