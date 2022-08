Jovem desaparece e carro é queimado em canavial em Votuporanga

Veículo foi achado incendiado perto do bairro Cruzeiro, em Votuporanga.

Uma família de Votuporanga registrou ocorrência de desaparecimento de um jovem. Identificado como Felipe Plácido, ele não é visto desde a última quinta-feira (25).

O que mais intriga os parentes é o encontro do carro que ele utilizava queimado, no meio de um canavial, nas proximidades do bairro rural Cruzeiro, na madrugada da sexta-feira.

Sem informação do paradeiro do jovem, uma ocorrência foi registrada. O caso é investigado pela Polícia Civil, porém até a manhã deste domingo (28) ele não havia sido encontrado.

